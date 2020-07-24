Израильский салат из кускуса с сыром фета, нутом и зеленью

Мои любимые блюда — это те, которые могут играть несколько ролей — они могут пойти и на ужин, обед или как гарнир в зависимости от вашего настроения и уровня голода. Этот салат из кускуса — как раз то самое. Кускус в связке с нутом, помидорами черри, сыром фета и множеством свежих трав можно есть в любое время дня (и при любой температуре). Подавайте его на обед как самостоятельное блюдо, выкладывайте его поверх зелени на ужин или подавайте вместе с курицей, рыбой или стейком в качестве приятного гарнира.

Звезда этого салата — израильский кускус, также называемый жемчужным кускусом. Поскольку он больше обычного кускуса, каждый шарик более текстурированный. Как обычный, так и израильский кускус изготавливаются из муки манной крупы — той же муки, которая используется для приготовления сухих макаронных изделий, что означает, что они, по сути, тоже являются макаронами.

В наши дни израильский кускус легко найти в большинстве продуктовых магазинов (в основном вегетарианских). Если вы случайно встретите израильский кускус из цельной пшеницы, я также призываю вас попробовать его. Темно-коричневый кускус содержит больше клетчатки и питательных веществ, что повышает полезность блюда. В любом случае, этот салат наполнен множеством хороших вещей

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 столовые ложки оливкового масла

1 маленький лук-шалот, мелко нарезанный

2 столовых ложки красного винного уксуса

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 стакан обычного или пшеничного израильского (жемчужного) кускуса

2 стакана воды

1 чашка нута готового

2 чашки помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка сыра фета

1/4 стакана нарезанных свежих листьев петрушки

2 столовые ложки нарезанных свежих листьев орегано

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешайте 3 столовые ложки оливкового масла, лук-шалот, уксус, 1/4 чайной ложки соли и перец в большой миске, отложить в сторону.

Нагрейте оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла в большой сковороде на среднем огне до мерцающего состояния. Добавьте кус-кус и поджарьте немного, периодически помешивая, до золотисто-коричневого цвета, около 3 минут. Добавьте воду и оставшуюся 1/4 чайную ложку соли, перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите на медленном огне, пока кускус не станет мягким, около 10 минут. Слейте кус-кус через сито с мелкими отверстиями, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Переложите горячий кус-кус в миску с соусом, добавьте нут и перемешайте. Дайте настояться от 15 до 20 минут, время от времени помешивая, слегка охладите и дайте ароматам слиться. Добавьте помидоры, сыр фета и зелень. Подавать теплым или комнатной температуры.

Салат можно сделать заранее: без трав и поставить в холодильник на ночь. Дайте постоять при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы он нагрелся и добавьте свежие травы перед подачей на стол.

Хранить остатки в герметичном контейнере в холодильнике можно до 5 дней.Еще один салат, который можно есть в любом состоянии — салат с пастой. Его не нужно подогревать, он хорошо хранится, он питательный и точно понравится всем членам семьи.

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