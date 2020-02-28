Очередь из фанатов. Как обнять звезду в Берлине

Актер Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма «Минамата» в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале — 2020»

Анна Нехаева. Берлинский кинофестиваль считается очень демократичным, хотя на премьеры сюда приезжают мировые звезды. Поэтому каждый февраль в столице Германии собираются сотни охотников за селфи с селебрити. О том, просто ли встретить здесь знаменитость, что для этого делать и как себя вести, — в материале РИА Новости.

Главное место «охоты»

"Ради Джонни Деппа я преодолела пол-Европы и сделала много фото с ним, — радуется Кьяра из Италии. — Селфи не получилось, было много народу, но он помахал мне в камеру!"

Берлинале проходит по всему городу, однако основное «место силы» — это «Берлинале Паласт» на площади Марлен Дитрих (там главные красные ковровые дорожки).

Знающие поклонники дежурят у черного входа в отель, куда подкатывают машины с селебрити. Улицу перекрывают, а чтобы особо ярые фанаты не испугали гостей, вход тоже огораживают.

Фанаты дежурят у заднего входа в гостиницу «Гранд Хайятт» в Берлине

Джонни Депп и строгий телохранитель

«Некоторые селебрити очень приятные в общении — никого не обделяют вниманием, — рассказывает Керстин. — В этом году больше всего ждала Джонни Деппа. Он и автографы раздал, и подошел к нам на другую сторону улицы, чтобы сфотографироваться, пожать кому-то руку».

Из-за строгого телохранителя, который быстро завел актера в здание, почти все фото получились смазанными, а ракурс — сбоку или со спины, с сожалением добавила Керстин. Поэтому подруги решили повторить попытку на премьере фильма «Минамата».

Торжественный показ проходил во «Фридрихштадтпаласте», который поклонники буквально штурмовали. Как говорят завсегдатаи фестиваля, столько зрителей здесь давно не было. Депп общался в основном с журналистами, фанаты стояли на улице, и им достались только воздушные поцелуи.

Но не все звезды столь радушны. Например, Роберто Бениньи (сыграл в «Пиноккио») не стал приветствовать поклонников (позднее оправдался дождем и тем, что опаздывал) и буквально пробежал от машины до входа.

Скромный Киану Ривз и молодая Тейлор Свифт

Еще один берлинец, Хайран — настоящий ветеран Берлинале: ходит на фестиваль с 1978 года! У него тоже есть свои секреты по «отлову», но он ими делится неохотно. Главное, по его словам, при встрече со звездой быть вежливым, спокойным и просить о селфи аккуратно, без напора.

Звезд можно встретить и у отелей. Например, Хайран однажды так столкнулся с Тейлор Свифт.

«Я просто стоял у входа, ждал кого-то другого, а тут она выходит, — говорит он. — Ей тогда было 19 лет, начинающая певица. Она без пафоса — спокойно с ней поболтали целых десять минут».

Не только для прессы

«Из всех знаменитостей, которых я встречал, больше всего были расположены общаться с фанатами Брэд Питт, Джордж Клуни и Том Круз, — рассказывает он. — А Хоакин Феникс — с характером, многое зависит от его настроения. И он никогда не расписывается на своих фото из фильма «Гладиатор».

Конечно, кульминация — премьера картины, когда съемочная группа проходит по ковровой дорожке. Особый шик — если это главная дорожка перед «Берлинале Паласт».

Здесь оборудована специальная фан-зона, куда пускают без билета или аккредитации. Правда, если ожидаются голливудские звезды, приходить надо за много часов. Можно встать напротив профессиональных фотографов или попробовать проникнуть на специальную двухэтажную крытую вышку — оттуда открывается вид сверху. Автограф или селфи не получить, зато тепло и ракурс хороший.

Даниэла из Испании признается, что больше всего на этом фестивале ждет Сальму Хайек. Актриса снялась в картине «Неизбранные дороги» режиссера Салли Портер, фильм участвует в основном конкурсе, значит, премьера пройдет как раз в «Берлинале Паласт».

Поклонники актера Джонни Деппа во время премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020".

Берлинале продлится до 1 марта.

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