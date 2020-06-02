Мини-юбка признана «самым знаковым модным заявлением всех времен» в опросе

Недавний опрос от компании Samsung, в котором приняли участие жители Великобритании, определил, что мини-юбка является «самым знаковым модным заявлением всех времен», а за ней следуют «маленькое черное платье», шорты, джинсовые куртки и туфли на платформе.

Расклешенные брюки (клеш), кожаные байкерские куртки, наплечники, сапоги до колен и узкие джинсы завершили список топ-10.

Около четверти опрошенных заявили, что они все еще считают, что маленькие черные платья и узкие джинсы являются основными элементами их нынешнего гардероба, и примерно 1 из 10 заявили, что у них есть кожаная байкерская куртка.

«Наше исследование показывает, что за прошедшие годы появилось много запоминающихся тенденций, и в результате люди держатся за вещи, которые они считают классическими, а также вкладывают деньги в старинные находки», — сказал Дэн Харви, вице-президент в Samsung.

Мини-юбку создала английский модельер Мэри Куант в 1960-х годах. Популярным этот предмет одежды стал благодаря тому, что известная модель Джин Шримптон пришла в мини-юбке на скачки в Мельбурне в 1965 году. Это появление стало настоящей сенсацией. Сама же модель объясняла длину юбки тем, что у дизайнера Колина Ральфа просто не хватило материала.

Около 40 процентов тех, кто принимал участие в опросе, также заявили, что считают, что нынешняя мода в основном включает в себя более старые тренды и винтаж — поэтому вряд ли они в ближайшее время выбросят свои старые спортивные костюмы.

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