Разработчик глобальной системы спутникового интернета OneWeb обанкротился

OneWeb, создающая одноименную глобальную систему спутникового интернета, подала заявку на банкротство. Компания хотела разместить на низкой околоземной орбите 650 спутников, из которых 74 уже запущены. Помимо OneWeb такой проект ведет компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, приступив к созданию глобальных группировок спутников для обеспечения доступа в интернет.

Проект OneWeb предполагает, что система будет состоять из 650 спутников, располагающихся в 12 разных плоскостях с высотой орбиты 1200 километров. За создание аппаратов отвечает Airbus Defence and Space. Спутники должны связываться с пользовательскими терминалами или большими наземными станциями. Почти все запуски должны были осуществляться российскими ракетами «Союз» с космодромов Байкронур и Куру: исключение составляет контракт с Virgin Orbit на запуск 39 спутников на ракетах LauncherOne.

Первые шесть спутников OneWeb были запущеныракетой «Союз-СБ» в феврале 2019 года. Тестирование спутников и терминалов показало, что они способны обеспечивать скорость выше 400 мегабит в секунду и время ответа от спутника на уровне 30 миллисекунд. Затем в 6 февраля и 21 марта 2020 года прошли первые полноценные запуски по 34 аппарата за пуск с космодрома Байконур.

Несмотря на промежуточные успехи, OneWeb объявила, что не смогла получить финансирование, которое обеспечило бы ей запуск оставшихся спутников и наземных станций. Причиной для этого компания считает мировой экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. По данным источников Finantial Times, OneWeb пыталась получить инвестиции на два миллиарда долларов от SoftBank, но сделка сорвалась за несколько часов до запуска 34 спутников, прошедшего 21 марта.

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