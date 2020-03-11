Nike снял рекламу бюстгальтеров с «бесполым» блогером

Речь идет об ЛГБТ-активисте Бетани Мейерсе, выступающем за отмену местоимений «он» и «она».
Популярный бренд спортивной одежды и обуви Nike пригласил гендерно-нейтрального фитнес-тренера Бетани Мейерса прорекламировать свои бюстгальтеры. Об этом пишет российский журнал «Мосъю».
«Моя первая кампания с легендарным брендом. Ущипните меня. Большая честь поделиться с вами этими снимками»Бетани Мейерс
Бетани Мейерс — не только тренер по йоге и пилатесу, но и ЛГБТ-активист. В частности, блогер выступает за отмену местоимений «он» и «она». У его страницы в Instagram почти 100 тыс. подписчиков.