Роскачество 14 февраля: Правильное вино для романтического ужина

Роскачество в честь дня Святого Валентина составило рекомендации по выбору вина и закусок для романтического ужина. Об этом говорится в сообщении организации.

Например, для первого свидания эксперты советуют выбрать игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами.

Как отмечают эксперты, для первого свидания подойдут игристые вина в сочетании с сырами, багетом, горсткой фруктов и орехов. Среди российских вин, которые рекомендуют в Роскачестве, встречаются как демократичные напитки попроще, так и более дорогие вина для гурманов и сомелье. Подавать напиток своей второй половинке рекомендуется охлажденными в специальном ведёрке со льдом.

Помимо набора блюд, Роскачество рекомендует переосмыслить устаревший подход «белое вино — к рыбе, красное — к мясу». По авторитетному мнению исследователей, главное в сочетании с вином — чтобы мясо было нежирным. Например, к сухому белому вину, выдержанному в дубовых бочках Краснодарского края, подойдёт мясо птицы или постные медальоны из свинины. Подавать такое вино рекомендуется охлаждённым, предварительно откупорив его за 15-20 минут до подачи, дабы дать вину «подышать» и раскрыть терпкий вкус и аромат.



Для запоминающегося романтического ужина эксперты советуют выбрать выдержанное сухое красное вино, которое подойдёт к утке, к красному мясу на гриле и более сложным мясным блюдам. Такое вино лучше подавать при температуре 12-14 градусов, а перед подачей перелить в графин с широким горлом. При заказе на ужин любимых многими суши, эксперты советуют покупать розовые, тихие и игристые вина или лёгкие белые, дабы не перебивать вкус японского явства.

Путь к сердцам многих мужчин лежит через желудок, к тому же мало какая девушка откажется от вина. Комбинируйте и радуйте любимых, счастливого Дня Всех Влюблённых!

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