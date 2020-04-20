Xiaomi наносит ответный удар: Монитор за $99

Уставшего от ценового шока новинок Apple обывателя всегда успокаивают новости от технического гиганта из Китая. Но Xiaomi давно уже перешел мыслимые и не очень рамки бюджетного производства всего на свете, в этот раз они сделали монитор, тоже без рамок. В прямом смысле, у Mi Display 1A нет рамок. Продажи в Китае уже стартовали и стоит монитор ну слишком дешево, даже меньше $100.

Xiaomi Mi Display 1A может похвастаться 23,8-дюймовым IPS-экран с 1080p, частотой обновления 60 Гц и яркостью в 250 нит. Угол обзора дисплея составляет внушительные 178 градусов, матрица откликнется за 6 мс. Китайские инженеры не сэкономили на эргономичности, чтобы подключаться к источнику изображения новый монитор оснастили HDMI-портом, который спрятали на обратной стороне ножки.

Ещё одним удивительным решением оказалась возможность объединить несколько Mi Display 1A в 1 длинный монитор (до 3 штук), что стало доступно из-за минимальной толщины рамок. На страже глаз пользователя стоит технология интеллектуальной регулировки яркости. Теперь, когда вам захотелось купить сразу 3 экрана по цене 1 у конкурента, помните, что их все нужно где-то разместить. Если место имеется, то включайте китайский VPN и забирайте себе главный «топ за свои деньги» от мира мониторов.

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