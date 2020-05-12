По данным китайского исследования, почти все, кто выздоравливает от коронавируса, вырабатывают антитела к нему

У 95% пациентов были иммунные клетки вырабатывались в течение 3 недель.

Недавние исследования показывают, что почти каждый, кто заражается коронавирусом, вырабатывает антитела к нему.

Исследования, проведенные в Чунцинском медицинском университете в Китае, показали, что 95 процентов из 285 пациентов развили оба типа иммунных клеток, которые борются с вирусом.

Тестирование антител проводится в США и за рубежом, чтобы увидеть, кто уже имел и разработал потенциальную защиту от повторного заражения коронавирусом.

Но все еще остается много вопросов относительно антител: все ли их вырабатывают, какой уровень антител необходим для обеспечения защиты и как долго эта защита длится.

Антитела — это иммунные клетки, которые организм уникально развивает в ответ на данный патоген.

Поэтому, если вы никогда не сталкивались с бактерией или вирусом, таким как тот, который вызывает COVID-19, у вас не будет антител к нему.

Но в ответ на большинство инфекций организм начинает создавать специализированное оружие, которое распознает инфекцию и прицеливается на нее, если ее встретить снова, часто полностью нейтрализуя ее.

Из того, что они знали о других коронавирусах, таких как те, которые вызывают простуду и эпидемию атипичной пневмонии 2003 года, ученые предположили, что люди также могут выработать антитела к новому коронавирусу.

Исследователи из медицинского центра Чунцина контролировали кровь 258 пациентов на наличие признаков иммунных клеток.

Чтобы узнать, насколько защита и как долго эти антитела обеспечивают иммунитет, китайские исследователи, должны будут продолжать следить за людьми и, возможно, даже проводить «эксперименты», чтобы снова подвергнуть их воздействию вируса и посмотреть, защищают ли антитела от повторного заражения.

Если это подтвердится, мы можем коллективно развить некий стадный иммунитет, который не позволит возможным будущим рецидивам коронавирусных инфекций достичь эпидемических уровней.

«Существует еще способ пройти тестирование на наличие вирусов и антител для COVID-19», — написал доктор Коллинз. «Но когда это исследование и другие начнут собирать воедино сложную загадку опосредованного антителами иммунитета, станет возможным узнать больше об ответной реакции человеческого организма на SARS-CoV-2 и понять нашу цель достижения безопасного, эффективного, и устойчивая защита от этой разрушительной болезни.

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