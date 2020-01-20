Учёные рассказали о привычках, способных продлить жизнь

Чтобы продлить жизнь, необходимо придерживаться диеты с высоким содержанием зелени, овощей и фруктов и низким содержанием жиров, заниматься спортом по несколько часов в неделю, отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, употреблять не более одного-двух алкогольных напитков, пишет Time.

Эти пять привычек способны увеличить продолжительность жизни на 14 лет для женщин и на 12 лет — для мужчин. Данные получены после изучения 110 тысяч американцев в возрасте от 30 до 75 лет.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, согласно которому домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.

Исследование показало, что у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни в течение всего периода наблюдений, риск ранней смерти вырос на 99%. Вероятность смертельного сердечного приступа или инсульта была на 168% выше, чем у тех, кто уделяет физическим упражнениям не менее двух часов в неделю. Те, кто не был активен в начале исследования, но обрёл хорошую физическую форму в более позднем возрасте, смогли снизить риск ранней смерти примерно наполовину.

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