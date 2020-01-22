7 подземных городов: что скрывается под тротуарами Москвы и Монреаля

При упоминании поселений под землей обычно вспоминают о древних пещерах троглодитов или фантастических произведениях на тему постапокалипсиса. Но в мире существуют подземные системы, которые стали частью современных мегаполисов или были построены, чтобы выжить в экстремальном климате.

Делимся фактами и легендами о подземной жизни в семи городах мира.

Кубер-Педи, Австралия

В 2019 году британская газета The Telegraph назвала Кубер-Педи — крупнейшее на земле месторождение опалов — самым странным городом в мире. Поселение старателей было основано в 1920-е годы, и его название дословно переводится с языка аборигенов как «подземная нора белого человека». Причинами, по которым жилища выстроили под землей, стали суровый жаркий климат Южной Австралии и желание укрыться от нападений местных диких собак динго. Шахты и разработки в подземном городе соседствуют с домами, ресторанами, кафе, магазинами, церквями и другими атрибутами обычной городской жизни, включая кладбище. В этом регионе почти нет растительности даже на поверхности земли, поэтому деревья в Кубер-Педи сварены из обрезков железа.

Жители «опаловой столицы» считают город уютным и удобным. Во многих домах по-прежнему нет кондиционеров — оптимальный температурный режим поддерживается сам собой. Наверх горожане поднимаются ночью, чтобы в прохладное время поиграть в футбол или гольф. Удивительный город открыт для туристов — здесь можно арендовать комнату или квартиру. А еще на фоне «подземной норы» снят фильм «Безумный Макс 3: под куполом грома».

Криково, Молдова

Город Криково расположен в шахтах, оставшихся от добычи котельца — разновидности строительного известняка. В 1960 году разработка прекратилась, а на ее месте было создано винодельческое предприятие, поскольку климат под землей идеально подходил для созревания вина. В 2005 году город был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как место, где находятся самые большие винные погреба в мире. Криково, общая площадь которого 240 кв. км, соединяют улицы и проспекты, названные в честь марок молдавского вина. Посетители передвигаются по городу на машинах или велосипедах — здесь действуют наземные правила дорожного движения, есть разметка и светофоры.

Берлингтон, Великобритания

Подземный комплекс Берлингтон в графстве Уилшир называют городом холодной войны. Его возвели в 1950-х годах как убежище для британского правительства и 4 тыс. ключевых государственных служащих на случай нападения Советского Союза. Попасть в укрытие могли только сотрудники — брать с собой семьи запрещалось. А еще до сих пор неизвестно, имела ли право на убежище королевская семья. Подземный город занимает 95 кв. км — там расположены госпитали, железнодорожная станция, паб и точка вещания BBC, откуда британский премьер мог обратиться к нации после ядерной атаки СССР. В бункере возможно было прожить 90 дней, не выходя на поверхность. Город холодной войны существовал в режиме готовности к атаке до 1991 года — момента официального прекращения ядерного противостояния. Информация о существовании Берлингтона была раскрыта в 2004 году, в специальном сообщении Министерства обороны Великобритании. Правительство страны до сих пор пытается продать ставший ненужным бункер либо найти ему коммерческое применение.

Пекин, Китай

В 1969 году Мао Цзэдун приказал построить под китайской столицей 10 тыс. соединенных тоннелями бункеров, которые должны были стать убежищем от бомбежек. Общая площадь подземного города — 30 кв. км, там есть дома, школы и даже каток для роллеров. По слухам, в каждом доме был люк, чтобы горожане могли без промедления попасть в убежище. Подземный комплекс никогда не использовался и потерял стратегическое значение в конце 1980-х годов. Найти бункеры не составляет труда, но попасть внутрь туристам непросто. Для этого нужно договориться с местными жителями — в бывших бомбоубежищах живут люди, хотя селиться под землей власти запретили в 2010 году. Но купить или снять квартиру в китайской столице обходится дорого, и те, кому не хватило денег на жилье, перебрались в заброшенные бункеры. В 2017 году канал National Geographic опубликовал репортаж о том, что в подземном комплексе живет около миллиона китайцев — в основном мигранты и студенты.

Монреаль, Канада

Торговый центр La Ville — главная туристическая достопримечательность столицы провинции Квебек. Подземный город был построен в 1962 году, чтобы помочь горожанам легче переносить суровые зимы, ветра и влажное лето Монреаля. В La Ville есть жилые дома, магазины, университеты, банки, офисы, театры, школы, стадионы и галереи. Здания связывают между собой 32 км пешеходных тоннелей, а также автобусы и поезда метро, которые соединены с наземным транспортом. Вниз ведут 120 отдельных входов, поскольку в подземную сеть включены торговые и офисные комплексы, государственные и культурные центры по всему Монреалю. Ежедневно La Ville посещают полмиллиона человек, от туристов до студентов и офисных сотрудников. Многие клерки со временем перебираются жить под землю, чтобы не покупать автомобили и не тратить время в пробках. Для тех, кто остается на поверхности, подземный комплекс — удобный способ добраться от одной части города до другой, отправиться за покупками либо посетить театр или музей в плохую погоду. Мэрия Монреаля рассматривает возможности расширения подземного города.

Матмата, Тунис

В небольшом поселении Матмата на юге Туниса люди столетиями живут в полуподземных домах. Считается, что землянки в твердом грунте выдолбили в те времена, когда территорию захватили римляне: местным жителям пришлось перебраться под землю. Постройки считаются уникальными — нечто подобное есть только на юге Ливии. Другие народы, живущие в пустыне, строят наземные хижины из камня и глины. Пещеры защищают обитателей Матматы от летней жары и зимних ветров.

В 1967 году в регионе произошло наводнение и подземелья затопило. Для пострадавших возвели обычные дома, но часть жителей Матматы остались в традиционных землянках. Некоторые строят рядом наземные жилища, но используют пещеры под мастерские, кладовые и магазины, а также за небольшую плату приглашают к себе туристов. Отель-землянка Sidi Driss стал кинематографической достопримечательностью — в эпизодах «Звездные войны: новая надежда» и «Атака клонов» там располагался дом Люка Скайуокера на его родной планете Татуин.

Москва, Россия

Первым о городе под столицей написал археолог Игнатий Стеллецкий в книге «Поиски библиотеки Ивана Грозного». Он считал, что подземное строительство началось в XV веке. Стеллецкий составил план тайной Москвы, систематизировав данные о 350 объектах — помещениях, колодцах, лестницах, подземных ходах, некрополях, — и пришел к выводу, что город уходит вниз на 12 уровней. Исследователь мечтал о создании музея подземной Москвы, но метрополитен не выделил помещения и собранные экспонаты хранились в квартире археолога.

Существуют десятки городских легенд о подземных военных объектах под городом, однако почти ни одна не имеет официального подтверждения. В 2006 году на Таганке открылся музей и ресторан «Бункер 42», который занял часть помещений, служивших пунктом командования войсками стратегического назначения. Бункер начали строить по приказу Сталина, но закончили строительство уже после его смерти, в 1956 году. До середины 1980-х годов подземное убежище оставалось военным секретным объектом. Что произошло в 1990-е годы, с точностью утверждать нельзя. Самая распространенная теория сводится к тому, что теперь командный пункт расположен под территорией подмосковных Раменок, в подземном городе Раменки-43, и туда ведут тоннели из-под главного здания Московского государственного университета.

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