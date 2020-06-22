4 привычки для развития более сильной иммунной системы

Прошло более трех месяцев с тех пор, как мы все изолировались и пытались внести свой вклад в обуздание пандемии COVID-19. С завтрашнего дня ограничительные меры ослабят еще больше. Пока не выведена вакцина, рассчитывать приходится только на свой иммунитет. Как его поддержать?

Быстрого решения, очевидно, не будет. Но есть несколько привычек, которые точно не повредят здоровью и польза от них более устойчива, чем действия любых витаминов.

Находитесь в движении

Движение является ключевым компонентом вашего общего здоровья, включая вашу иммунную систему. Когда у вас учащается сердцебиение, даже на короткое время, ваша кровеносная система, конечно же, приносит больше крови в мышцы, но она также может помочь доставить больше белых клеток по всему телу, которые обнаруживают патогенные микроорганизмы и борются с инфекцией. Последовательные упражнения могут также уменьшить воспаление. Это важно, потому что, когда тело воспалено, иммунная система менее подготовлена ​​для борьбы с инфекцией — она ​​уже занята, пытаясь уменьшить воспаление. Если мы сможем помочь уменьшить воспаление, тогда мы сможем лучше защитить себя от болезней.

Выполняйте умеренные физические упражнения в течение 150 минут в неделю или интенсивные физические упражнения в течение 75 минут в неделю. Быстрый способ определить разницу между умеренными и интенсивными упражнениями — легко ли вам разговаривать во время тренировок. Во время интенсивных тренировок вы сможете сказать только несколько слов, во время умеренных — даже учитывая сбитое дыхание, вам должно быть несложно говорить.

Существует заблуждение, что тренировки должны быть огромным, болезненным занятием. И это мешает некоторым людям вообще двигаться. Но даже если вы просто поднимаетесь по лестнице или прыгаете через скакалку в течение нескольких минут, этого будет достаточно.

Высыпайтесь

Получение достаточного количества сна жизненно важно для хорошо функционирующей иммунной системы. Сон усиливает специфическую реакцию лейкоцитов в организме, главным образом, на Т-клетки, и это помогает бороться с инфекцией в организме.

Это также играет роль в (как вы уже догадались) борьбе с воспалением. Ваша иммунная система, как и вы, нуждается в отдыхе. Оптимальное количество часов для сна от 7 до 9.

Если вам сложно заснуть, проведите время с пользой. Можете прогуляться до кухни и обратно, попить воды. Но ни в коем случае не беритесь за телефон. О том, как влияет синий свет от гаджетов мы писали в этом материале.

Если вы хотите помочь себе препаратами, обратите внимание на корень валерианы и мелатонин. Мелатонин — это гормон, связанный с внутренними часами вашего тела, а корень валерианы — это трава, которая традиционно используется для борьбы с беспокойством и улучшения сна.

Практикуйте осознанность

Стресс подавляет вашу иммунную систему. Хотя исследований в этой области немного, было показано, что медитация может улучшить реакцию человека на стресс и, в свою очередь, повысить иммунную функцию.

Хороший способ начать практиковать осознанность, как я уверен, вы слышали, это медитация. Необязательно вводить большие часовые практики. На первое время будет достаточно простых 10 глубоких вдохов, прежде чем начать день. Сосредоточьтесь на своем дыхании и постарайтесь полностью избавить от мыслей.

Проводите время на природе

Быть снаружи и на природе также полезно по целому ряду причин. Кроме полезного витамина D, которого в наших краях недостаток, на природе чище воздух. Есть также некоторые доказательства того, что соединения, выделяемые деревьями, могут усиливать иммунную функцию.

На природе можно просто отдохнуть. Это сигнал о том, что мы в безопасности. Это успокаивает. Звуки и экстерьер могут вызывать такие же неврологические реакции, что и медитация и сон. Тело входит в расслабленное состояние, экономя энергию, которую оно может использовать, чтобы восстановить и оживить нашу иммунную систему.

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