Как выбрать правильную юбку для вашей фигуры?

Юбки являются основным элементом гардероба, как бы мы того не хотели. Иногда мы просто чувствуем себя слишком застенчиво в определенных стилях. Хотя мы считаем, что вы должны носить все, что захотите, когда дело доходит до юбок, вы можете делать выбор, который поможет вам чувствовать себя очень уверенно и выглядеть невероятно. От мини и облегающих юбок-карандашей до широких юбок-миди и структурированных волановых юбок — существует целый ряд, которые подойдут различным формам тела.

Если вы яблоко (стройная нижняя часть тела, все сосредоточено по центру)

Выбирайте волнистые юбки с высокой талией.

Зачем? Пояс попадет на самую маленькую часть туловища и скроет живот, маскируя среднюю часть. Короткая длина подола покажет стройные ноги. Украшенные юбки внизу также отвлекут внимание от вашего живота.

Если вы банан (талия, бедра и плечи примерно одинаковой ширины)

Для вас — мини-юбки.

Зачем? Обтягивающая юбка подчеркнет все ваши изгибы, а короткая линия подола подчеркнет ваши стройные ноги.

Если у вас песочные часы (четкие изгибы, с четко выраженной талией)

Вы будете отлично выглядеть в юбках-карандашах.

Зачем? Юбка-карандаш подчеркивает ваши изгибы, разглаживая бедра.

Если вы груша (бедра — самая широкая часть вашего тела)

Выбирайте юбки A-line.

Зачем? Юбка А-силуэта подчеркивает наименьшую часть талии и расширяется на бедрах, сводя к минимуму ширину нижней части.

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